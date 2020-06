"A P P" By Abdou semmar-2 June 2020" "Confidentiel. Ouyahia et Sellal transférés vers la prison de Koléa à cause de l’ampleur de l’épidémie du COVID-19 au sein d’El-Harrach:Les anciens premiers-ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal ont été transférés vers la prison de Koléa à cause de l’ampleur inquiétante de l’épidémie du COVID-19 au sein de la prison d’El-Harrach, a appris Algérie Part au cours de ses investigations".