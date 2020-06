"L'ode du Pr Didier Raoult aux étudiants noirs et arabes en France"Il y a peu, le président Macron rendait visite au Pr Didier Raoult à l’IHU Méditerranée de Marseille, et constatait que son équipe de recherche rassemblait plusieurs nationalités africaines. Burkinabés, Sénégalais, Tunisiens, Marocains, Maliens, etc. Qu’est-ce qui explique cela ?"L’infectiologue affirme sans ambages que les immigrés sont essentiels à la recherche française. « Les meilleurs, les plus intelligents, les plus dynamiques, […], ce sont les noirs et les Arabes ». Une déclaration d’iconoclaste qui ne surprend cependant guère, connaissant le franc-parler de l'homme. Si cette réalité a de quoi rendre fière l’Afrique, elle repose aussi l’éternel problème de la formation et surtout de la rétention des talents sur le continent noir, pour aider à son développement.