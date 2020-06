"A P P" ABDOU SEMMAR - 12 JUNE 2020 "Algérie : vers le retour du Hirak à partir du 19 juin prochain"Le Hirak sera bientôt de retour en Algérie. Les manifestations populaires qui ont embrassé les rues de toutes les grandes villes du pays depuis le 22 février 2019 risquent de faire leur retour dés le 19 juin prochain. C’est du moins ce que laissent entendre les nombreux appels lancés et diffusés par plusieurs activistes algériens sur les réseaux sociaux. Ces appels reprennent les mêmes slogans du Hirak et demandent aux Algériens de sortir massivement manifester le 19 juin prochain afin de relancer le combat démocratique et pacifique pour le changement en Algérie.