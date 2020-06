"LE PLUS GROS SCANDALE DU FOOTBALL ALGERIEN : Disparition de 100 milliards de cts au MC Alger" LE PLUS GROS SCANDALE DU FOOTBALL ALGERIEN : Disparition de 100 milliards de cts au MC Alger À la lecture du bilan financier du Mouloudia d’Alger de l’année 2019, le Commissaire aux comptes a trouvé des zones d’ombre et n’a pas validé les bilans moral et financier. On parle d’une dilapidation d’une somme colossale de 100 milliards de centimes (1 milliard DA), a rapporté le quotidien Reporter. Selon la même source, Omar Ghrib, Kamel Kaci-Saïd et Foued Sakhri, passés tous aux commandes de la Direction générale de la SSPA/MC Alger durant cette période, devront s’expliquer sur des anomalies. Toufik Hakkar, président directeur général de l’entreprise nationale des hydrocarbures, a décidé de solliciter une réunion d’urgence avec l’actuel DG de la SSPA mouloudéenne, Abdenacer Almas, et le Commissaire aux comptes qui a décelé les irrégularités dans l’ardoise de 100 milliards de centimes. Une somme équivalant à 7 millions d’euros en taux de change officiel. La moitié de cette manne représente la masse salariale des joueurs : 50 milliards de centimes. La source ajoute que le management des Ghrib, Kaci-Saïd et Sakhri est clairement à remettre en question. Notamment pour ce qui est des émoluments des joueurs qui bouffent 50% du budget. Les mensualités sont faramineuses. Anormales. Surtout quand on compare le niveau footballistique et le salaire des pousseurs de ballons. Certains perçoivent jusqu’à 350 millions de centimes/mois. Cela fait 25.000 euros en conversion. Une somme relativement élevée quand ont sait que le rendement laisse vraiment à désirer avec un apport qualité-prix tend vers le nul. Réflexion Vendredi 19 Juin 2020 - 18:05