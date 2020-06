RÉDACTION ALGÉRIEPART PLUS - 20 JUNE 2020"L’incroyable histoire de Sidra, la fille de 4 ans arrêtée à Annaba : Les Algériens sous le choc !Les forces de l’ordre ont empêché la tenue ce vendredi de plusieurs marches à travers le territoire national, parfois en usant de répression, comme c’était le cas à Annaba Bouira et Béjaïa. Mais ce qui semble avoir marqué le plus les Algériens c’est l’image d’une petite fille aux cheveux blonds, casquette rose et bavette sur le menton, qui semblait, elle-même, choquée de se trouver dans le fourgon cellulaire de la police.