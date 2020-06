"REFLEXION"Samedi 20 Juin 2020 "IL EST CITE DANS DES AFFAIRES DE CORRUPTION : Abdelkader Bouazghi aurait quitté l’Algérie" IL EST CITE DANS DES AFFAIRES DE CORRUPTION : Abdelkader Bouazghi aurait quitté l’Algérie L’ancien ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, est en fuite au Canada, a rapporté le site Dia-Algérie qui évoque des sources judiciaires. Selon la même source, Bouazghi a réussi à prendre la fuite comme plusieurs anciens responsables, impliqués dans des affaires de corruption, en profitant de sa liberté provisoire, et se trouve actuellement à l’étranger. Il était poursuivi pour attribution d’avantages non justifiés à autrui ainsi que l’attribution de contrats et de marchés, abus de fonction et dilapidation de l’argent public. Bouazghi qui était ministre de l’Agriculture (2017-2019) dans le gouvernement Ahmed Ouyahia, avait été mis en liberté après avoir été entendu en août 2019, suite à son audition par le Conseiller enquêteur de la Cour suprême dans le cadre des enquêtes sur la corruption. Rappelons que le 27 mai 2019, Belkacem Zeghmati, à l’époque procureur général près la Cour d’Alger avait annoncé que les dossiers judiciaires de 12 anciens haut responsables ont été transmis à la Cour suprême. Selon lui, ces derniers sont poursuivis dans le cadre « d’enquêtes préliminaires effectuées par la gendarmerie concernant des faits à caractère pénal », plus particulièrement « pour des faits punis par la loi relative à la conclusion de marchés publics et de contrats contraires à la réglementation et les lois en vigueur ». « La Cour suprême va entamer les poursuites judiciaires contre ces personnes », a détaillé le Parquet général de la Cour suprême. Sur la liste contenue dans le communiqué apparaissent les noms d’Abdelmalek Sellal et d’Ahmed Ouyahia, ainsi que d’autres anciens ministres tels que celui du Commerce Amara Benyounès, des Finances Karim Djoudi, de l’Aménagement du territoire Amar Ghoul, mais aussi d’Abdelghani Zaalane, Amar Tou, Boudjemaa Talai, Abdelkader Bouazghi et Abdeslam Bouchouareb, l’ex-wali d’Alger Abdelkader Zoukh et l’actuel wali d’El Bayadh Mohamed Djamel Khanfar. Rappelons aussi que Bouazghi (64 ans) a été wali de Blida, Tizi Ouzou, Bordj Bou Arreridj, Khenchela et Batna.