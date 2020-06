Djamel Fourar : "Un reconfinement ciblé n’est pas à écarter" 20/06/2020 - 15:42 « Il n’est pas écarté de recourir à un reconfinement ciblé pour certaines wilayas au vu de l’augmentation du nombre des cas en conséquence au non respect des barrières préventives », a laissé entendre vendredi, lors de son point de presse quotidien, le Dr Djamel Fourar, porte-parole de la Commission d’observation et du suivi de la pandémie du coronavirus. Le Dr Fourar a rappelé que « A l’instar des pays ayant recouru au déconfinement et qui n’écartent pas un retour aux mesures précédemment établi face à l’aggravation de la situation, un reconfinement s’imposerait au niveau des wilayas où la situation épidémiologique reste à risque et évoluerait vers l’aggratvation des contamination et l'augmentation du nombre de morts. »