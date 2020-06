Confidentiel. Houda Feraoun habite toujours à Club-des-Pins et circule avec une Skoda appartenant à Algérie Té

"APP" ABDOU SEMMAR - 22 JUNE 2020 "Confidentiel. Houda Feraoun habite toujours à Club-des-Pins et circule avec une Skoda appartenant à Algérie Télécom"Imène Houda Feraoun, celle qui a dirigé le ministère de la Poste et des Technologies de l’information et de la communication du 15 mai 2015 au 4 janvier 2020, continue de profiter des privilèges accordés aux hauts fonctionnaires et dirigeants du gouvernement algérien alors qu’elle fait officiellement l’objet d’une enquête diligentée depuis son limogeage en janvier dernier par la brigade de recherches de Bab Jedid de la gendarmerie nationale. Une enquête qui lui valu d’être privée de son passeport et de la possibilité de voyager à l’étranger puisqu’elle fait l’objet d’une interdiction de quitter le territoire national (ISTN) depuis son départ du gouvernement Nourredine Bedoui remplacé par le gouvernement d’Abdelaziz Djerad. Ceci dit, ni l’enquête de la brigade de recherches de BAB Jedid ni l’ISTN ne procurent la moindre angoisse à Houda Feraoun. Celle-ci circulent le plus normalement du monde et poursuit ses activités mondaine sans afficher la moindre inquiétude. Preuve en est, elle fait du shopping a Staouéli à Alger et occupe toujours sa résidence à Club-Des-Pins, à savoir la Résidence d’Etat du Sahel alors qu’elle n’occupe plus aucune fonction officielle au sein du gouvernement algérien. Une situation qui ne l’empêche de continuer de profiter d’une prise en charge de l’Etat puisque sa résidence à Club-des-Pins est entretenue et financée par des deniers publics. Et pour ses déplacements personnelles, Houda Feraoun conduit une SKODA Octavia immatriculée en 2017 et appartenant officiellement au groupe Algérie Télécom. Il s’agit d’une voiture de service dont bénéficie encore et toujours l’ex-ministre placée sous enquête pour corruption, trafic d’influence et dilapidation de deniers publics. Cette voiture fait partie du lot de nombreuses voitures neuves acquises en 2017 par le ministère de la Poste et des TIC auprès du groupe privé SOVAC des frères Oumi, représentant des marques du constructeur allemand Volkswagen dont Skoda. Houda Feraoun n’a donc pas restitué ce véhicule de service ni sa résidence actuelle à Club-des-Pins. Signalons enfin que cette ex-ministre, l’une des figures symboliques du régime d’Abdelaziz Bouteflika, est propriétaire d’une spacieuse villa à Ouled Fayet, dans la banlieue d’Alger, qu’elle avait acheté en 2017 à hauteur de 11 milliards de centimes".