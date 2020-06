"APP" ABDOU SEMMAR - "22 JUNE 2020" Les manoeuvres indélicates du magistrat Faycal Belkessam, le frère de l’ex-SG de Houda Feraoun:Le magistrat Faycal Belkessam, frère de Foued Belkessam, l’ex-secrétaire général du ministère de la Poste et des Technologies de l’information et de la communication à l’époque de Houda Feraoun, est en train de tisser une véritable toile d’araignée au sein de la justice pour retarder les poursuites judiciaires à l’encontre de plusieurs membres du clan de Houda Feraoun, l’ex-ministre emblématique du régime Bouteflika. Plusieurs sources concordantes ont assuré à Algérie Part que le magistrat Faycal Belkessam, juge au tribunal de Bir Mourad Rais et membre actif du syndicat national des magistrats (SNM), cherche à tout prix à empêcher l’inculpation de son frère Foued Belkessam et de certains cadres dirigeants du secteur des télécoms. Faycal Belkessam officie au tribunal de Bir Mourad Rais depuis de nombreuses années et il n’a jamais pu être muté vers un autre tribunal de moindre envergure en raison de ses relations poussées au sein du ministère de la Justice. Faycal Belkessam veut à tout prix éviter à son frère de se retrouver sur les bancs accusés pour protéger également son épouse, Benzine Fatma-Zohra, cadre dirigeante à Algérie Télécom. Elle est plus exactement la directrice de la division communication et marketing à Algérie Télécom. Et elle a été recrutée en 2015 au sein de son poste grâce à l’intervention de Foued Belkessam et de Farida Belkessam, présentatrice vedette à l’ENTV et amie intime de l’ex-ministre Houda Feraoun. Auparavant, elle était un simple agent à Sonelgaz. Ses recrutements de complaisance constituent la pierre angulaire des scandales dans lesquels est impliqué Foued Belkessam.