38 degrés relevés en Sibérie : les raisons d’un triste record/Si la ville de Verkhoïansk est habituée aux fortes chaleurs, jamais une telle n’avait température n’avait été relevée. Le réchauffement climatique n’est pas étranger à ce record.Par Aurélie Sipos Le 22 juin 2020 à 15h43 38 degrés relevés dans la ville réputée pour être le point le plus froid de l'hémisphère nord. Comment Verkhoïansk, commune située à 4600 km au nord-est de Moscou, la capitale russe, peut-elle enregistrer de tels records? François Jobard, prévisionniste à Météo France, lève le voile sur ce phénomène météorologique. Êtes-vous surpris par ces relevés de température ? François Jobard. La ville en question a un climat véritablement extrême. C'est une ville située au-dessus du cercle polaire, en Sibérie orientale. Son climat est hyper continental avec une influence polaire du fait de sa latitude. Résultat, il y a des hivers très froids avec moins 60 degrés par exemple. Ces températures sont dues à la position très au Nord et à l'Est de la ville. Un climat continental signifie que les amplitudes entre le mois le plus froid, janvier, et le plus chaud, juillet, sont fortes. En juillet, il peut faire jusqu'à 23 degrés en maximal. Ce sont des températures assez clémentes en moyenne, mais de fait la moyenne cache des journées où il peut faire plus de trente. Il n'est pas si rare que ça qu'il fasse chaud. Il ne faut donc pas s'inquiéter ? Le précédent record de température relevé dans la zone était de 34 degrés, mais là on parle de 38. Ce relevé pulvérise donc le précédent, car battre un record de quatre degrés, c'est exceptionnel. On n'avait pas l'habitude de 38, on se situe normalement entre 30 et 35 degrés. C'est un record absolu pour cette station. Ce qui frappe, c'est que c'est un record pour toute la zone au nord du cercle polaire. 38 degrés relevés en Sibérie : les raisons d’un triste record Comment expliquer une telle hausse des températures ? Ce qui explique cette chaleur, c'est avant tout la situation météo sur la zone. Il y a un blocage chaud anticyclonique qui perdure depuis plusieurs jours. En l'occurrence, cela dure depuis mi-juin et ça va durer encore toute la semaine. Donc c'est pour cela qu'on parle de blocage, car cet anticyclone ne bouge pas, il stationne et la chaleur s'accentue d'elle-même. En été, c'est souvent ce que l'on invoque quand on a des canicules, même à nos latitudes. C'est par exemple qu'on va avoir en France cette semaine. Il va faire très chaud même si on ne parle pas de canicule. Le réchauffement climatique peut-il être directement mis en cause ? À cet aspect météo se rajoute effectivement la lame de fond du réchauffement climatique, qui fait qu'à situation météo égale, les masses d'air chaud sont plus chaudes et plus à même de fournir des records. À l'inverse, on observe beaucoup moins de records froids, comme en France! L'année dernière, on a battu des records de chaleur avec 43 degrés à Paris. Et il devient rare d'avoir une saison, donc trois mois, froide. Le dernier été « frais » remonte à 2014. Donc oui, on le sait, le réchauffement climatique donne un « coup de pouce ». Peut-on déjà mesurer les conséquences de ces chaleurs ? Actuellement, il y a de très nombreux incendies qui sont liés à la chaleur. Dans les hautes latitudes il est normal d'avoir des incendies l'été, qui apparaissent parfois avec la foudre, il s'agit de processus naturels. Mais là, alors même que nous ne sommes pas en juillet, il y a de très nombreux feux dans la forêt boréale et des panaches de cendres qui sont visibles du satellite.