"APP" ABDOU SEMMAR - 22 JUNE 2020"EXCLUSIF – L’Extraordinaire Histoire du Phosphate Algérien, Entre Corruption et Incompétences ! 1ère Partie.Au début du mois de Mai 2020, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune avait souligné la nécessité de lancer l’exploitation des ressources minérales inexploitées en Algérie à ce jour. Le Ministre algérien de l’Industrie et des Mines, Ferhat Ait Ali Braham a depuis, annoncé la relance prochaine du mégaprojet intégré d’exploitation et de transformation du phosphate à l’Est du pays.