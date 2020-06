"E R" 22 Jui 2020 Annaba"Usine à gaz ‘Ouled El Borma’’ se prennent en charge:A l’instar de plusieurs quartiers de la ville et de cités résidentielles, les habitants de la vieille cité appelée « Bormet El Gaz » ont décidé de redorer l’image de leur quartier, l’un des plus vieux de la ville. Il doit à son nom à l’ancienne usine qui se trouvait dans le siège actuel de Sonelgaz. Derrière entre le Champ TATA se trouvaient d’énormes réservoirs de gaz .Les colons avaient baptisé les rues au nom de maréchaux ou des parents de Napoléon Bonaparte (Beauharnais, Murat…) maintenant ils portent des noms de valeureux chouhada et nous citerons celui de Bouregaa Mohamed dit « Calambo » surpris et exécuté par un certain commissaire Armand dans un café du quartier. Des couleurs vives ont été adoptées pour procéder au ravalement de toutes les façades, le grenat ressortant admirablement sur le blanc a changé totalement les vieux murs datant d’avant la période de la Révolution. Le choix des couleurs vient certainement d’un amoureux de l’esthétique. Des pots contenant des plantes fleuries, installées dans des pneus de véhicules parés de belles couleurs, ornent les trottoirs dont les bordures ont été badigeonnées en jaune et gris. Des pots fleuris sont également accrochés aux murs, les bas de pylônes électriques ont été, quant à eux ,peints en vert pistache. Pour terminer, une propreté à toute épreuve et des guirlandes portant des fanions donnent une impression de fête. « Ouled El Borma » ne s’arrêteront pas là puisqu’un suivi est assuré et à chacun maintenant de respecter son environnement et surtout honorer les gestes et la sueur de ces volontaires bénévoles. Ahmed Chabi