"E R"21 Jui 2020 Annaba"Entretien des cimetières Une opération organisée par des bénévoles:Une heureuse initiative a été prise par les jeunes de plusieurs quartiers de la ville et même de sa périphérie pour nettoyer les cimetières. Les réseaux sociaux aidant, ces jeunes armés d’outils de jardinage ont procédé à débarrasser les tombes des herbes folles qui les cernaient. L’opération a été entamée au cimetière de Bouhamra pour s’étendre vers les cités populaires de Sidi Salem, Kheraza et atteindre le quartier résidentiel de Val Mascort. Certaines tombes avaient pratiquement disparu sous la végétation, d’autres étaient recouvertes par les branchages d’arbres plantés par les familles selon une tradition ancestrale. Ces lieux doivent en principe être nettoyés périodiquement et il suffit que chaque famille s’occupe des tombes de leurs parents disparus pour que leur aspect change totalement. Lorsqu’on visite le cimetière anglais sur les hauteurs de Sidi Achour on ne peut s’empêcher de rendre hommage au gardien des lieux. Pourquoi n’y a–t-il pas des allées gazonnées comme cela se fait dans les pays occidentaux ? Nos morts méritent bien cette attention. Un appel a été lancé par trois frères supporters de l’équipe fanion d’Annaba l’USMA afin que ses fans participent activement à ce nettoyage. L’avenir nous dira si leur appel a été entendu .Un fait qui n’a pas été signalé et c’est bien cette pratique charlatanesque que les volontaires mettaient à jour lors de ces nettoyages. En effet, pour l’heure, il n’a pas signalé de découverte de photos, de cadenas et autres talismans (hedjeb) enterré au bord des sépultures. Ahmed Chabi