"E R"22 Jui 2020 Annaba" Tourisme Le wali inspecte les projets en cours de réalisation:Une semaine pratiquement jour pour jour après la rencontre avec des opérateurs économiques versés dans le secteur du tourisme, M. Berimi Djamel-Eddine, s’est enquis, samedi dernier, de visu sur une partie des projets d’infrastructures touristiques en cours de réalisation au niveau de la ZET du site Ras-El-Hamra, implanté entre forêt et mer . Selon la cellule de communication de la wilaya, ceci rentre dans le cadre de la continuité des décisions prises par le wali visant la prise en charge des problèmes auxquels sont confrontés des opérateurs économiques et l’éventuel lancement de nouveaux projets touristiques actuellement en instance, en mesure de donner une plus-value au secteur. Sur le site, considéré comme l’une des plus belles façades touristiques par laquelle la wilaya d’Annaba, pouvait exploiter ses atouts touristiques, M.Berimi a souligné que « la wilaya d’Annaba, avec les atouts dont elle dispose doit se hisser au diapason des grandes villes touristiques européennes. L’Etat a les moyens de sa politique. Actuellement, et malgré la crise sanitaire mondiale, les projets du secteur économique en général commencent à connaitre un regain d’activité à l’ombre d’une dynamique plurielle ». Notons que le wali a programmé, chaque samedi, l’inspection d’un lot de projets en cours dans le domaine touristique. Parallèlement à la sortie du wali, une délégation de wilaya du suivi de l’évolution des projets économiques, composée de différents responsables de l’exécutif de la wilaya, s’est enquis, pour sa part, hier, des projets économiques en cours au niveau de la zone de rétention naturelle de Sidi-Achour, jouxtant la RN 44. Selon la même source, il s’agit de projets structurants dans le cadre du dispositif CALPI. A rappeler qu’au début de la semaine écoulée, le wali s’est réuni avec des opérateurs économiques ce qui a permis au chef de l’exécutif d’avoir un aperçu global sur la situation du secteur et les difficultés auxquelles sont confrontés les opérateurs. B. Salah-Eddine