"E R"22 Juin 2020 Annaba" Travaux publics Réhabilitation de 24 km de chemins de wilaya:Une opération portant entretien des chemins de wilaya (CW) sera lancée très bientôt au titre du programme 2020 de la direction de wilaya des travaux publics. D’une consistance de 24 km , ce programme prévoit des travaux d’entretien , de confortement et de réhabilitation des CW n°12 dans la daïra de Berrahal ; les CW n°18 et 15 dans la daïra d’Annaba, le CW n° 23 dans la daïra d’El Bouni, le CW n°120 dans la daïra d El Hadjar et enfin le CW n°187 dans la daïra de Chetaibi .Seule la daïra d’Ain Berda qui regroupe outre El Eulma n’a pas bénéficié de ce programme qui sera lancé dès l’avis favorable de l’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour les entreprises prétendantes à ce marché qui comprend 05 lots .Le réseau routier de la wilaya est long de 1554 km , se répartissant entre 131 km de routes nationales et de chemins de wilaya (CW), 329 km de chemins communaux (CC) et 329 km de routes urbaines. Le manque d’entretien suffisant auquel il faut ajouter les aléas climatiques telles les inondations, les crues en période hivernale parfois et l’érosion, font que certains tronçons routiers se trouvent dans une situation peu enviable et souvent à l’origine de mécontentement des automobilistes . Le réseau routier intramuros de certaines villes comme Sidi Amar et El Hadjar demandent aujourd’hui plus que jamais des opérations d’entretien, de confortement et de réhabilitation dans la perspective de le protéger de la stagnation des eaux dans les trous et crevasses béantes représentant un danger pour les conducteurs de véhicules . Hocine Akli