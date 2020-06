"E R"22 Juin 2020 Batna L’école supérieure des énergies renouvelables est née !:Après 6 ans de demandes et propositions insistantes formulées par divers intervenants dont des organismes et cadres universitaires, une école supérieure des énergies renouvelables, de l’environnement et du développement durable vient d’être officiellement créée au sein de l’université de Fesdis (Batna 2). Ainsi, un décret exécutif publié au journal officiel portant création de cet établissement donne le feu vert et ouvre le champ pour une inauguration de l’établissement dès la prochaine rentrée scolaire, selon des sources bien informées. Placée sous la tutelle du ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, cette école a pour principale mission de former des ingénieurs et autres cadres qualifiés, en énergie électrique et systèmes intelligents, technologies modernes, environnement, économie verte, métrologie, santé publique en lien avec les aspects environnementaux, architecture moderne ainsi que des ingénieurs en énergie solaire, éolienne, hydraulique et géométrique entres autres. Dans le volet du développement durable, la formation sera principalement axée sur les secteurs stratégiques englobant essentiellement les filières agricoles, énergétiques et sanitaires. Toutefois, en traitant le sujet sous tous les angles, on se rend compte que le choix de la wilaya de Batna pour l’accueil à titre ouvert de cet établissement est quelque part conditionné par des notions, paramètres et des éléments fondamentaux qui ne sont pas clairement mis en évidence. À cet effet, l’article 3 du décret exécutif relatif à la création de cette structure mentionne que : « Le siège de l’école est fixé à Batna. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif pris sur rapport du ministre chargé de l’Enseignement supérieur. ». En tout état cause et même si d’autres options peuvent être éventuellement envisagées dans le futur, l’université de Fesdis n’a pas été choisie fortuitement pour abriter une école de cette envergure puisqu’elle dispose, déjà, d’un laboratoire de recherches et surtout d’une station solaire s’étalant sur 8 hectares laquelle a été mise en mise en exploitation pour booster le créneau de l’énergie solaire et permettre de faire face à large échelle aux exigences actuelles et future. Nasreddine Bakha