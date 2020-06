"A P P"ABDOU SEMMAR - 23 JUNE 2020 " La fuite en avant de Lotfi Benbahmed, le Bouchouareb du secteur pharmaceutique en Algérie:Face aux révélations documentées et détaillées d’Algérie Part au sujet des fumisteries ayant entouré les fameux tests de dépistage du COVID-19 made in Algérie, Lotfi Benbahmed, le Ministre délégué à l’industrie pharmaceutique, s’est comporté de façon irresponsable. Au lieu de reconnaître ses torts et de présenter des excuses, ce ministre a encore menti aux algériens et à son propre gouvernement.