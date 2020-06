"Les ouvriers de NAFTAL se révoltent et bloquent l’approvisionnement des camions du privé PETROGEL appartenan

"APP"ABDOU SEMMAR - 23 JUNE 2020 Les ouvriers de NAFTAL se révoltent et bloquent l’approvisionnement des camions du privé PETROGEL appartenant à l’ami du PDG de Sonatrach:Vive tension ce mardi matin à Batna, à l’est du pays, ou des travailleurs de NAFTAL, l’entreprise publique nationale spécialisée dans la distribution des carburants et des produits pétroliers comme les lubrifiants pour les moteurs, se sont révoltés pour bloquer l’approvisionnement en carburants aux camions envoyés au niveau du dépôt des carburants de NAFTAL à Batna par l’opérateur privé PETROGEL appartenant à un milliardaire privé et l’ami du PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar.