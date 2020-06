"A LA UNEPOLITIQUE Procès d’Ali Haddad : la justice algérienne veut sacrifier l’ancien Wali d’El-Bayadh et oc

"APP" ABDOU SEMMAR - 25 JUNE 2020 "A LA UNE POLITIQUE Procès d’Ali Haddad : la justice algérienne veut sacrifier l’ancien Wali d’El-Bayadh et occulte le rôle de la Présidence"C’est une véritable mascarade judiciaire qui va entrer dans les annales de la justice. Rare sont les pays où les juges se ridiculisent au vu et au su de l’opinion en affichant publiquement leur partialité. Lors du procès du milliardaire et oligarque Ali Haddad, l’ex-patron du patronat algérien le FCE, dont le audiences se déroulent encore et toujours au tribunal de Sidi M’hamed, les juges ont voulu nous faire croire qu’il avait obtenu pas moins de 50 mille hectares de terrains dans le cadre de la concession agricole à El-Bayadh à la suite d’une simple intervention du l’ex-Wali de cette région et en échange d’une simple promesse d’un logement à Club-des-Pins. Quelle foutaise.