"20 ans pour Bouchouareb, 18 pour Haddad, 12 pour Ghoul et 15 pour Ouyahia et Sellal"Impitoyable réquisitoire:Amar Ghoul, cheveux grisonnants et sans sa traditionnelle moustache, a opté pour la même stratégie de défense adoptée par les deux ex-Premiers ministres «ce sont les injonctions de Abdelaziz Bouteflika».