"APP" ABDOU SEMMAR - 25 JUNE 2020"La justice rattrape enfin Mustapha Rahiel, ce cerveau des oligarques algériens et des Bouteflika:Mustapha Rahiel a été placé aujourd’hui jeudi sous mandat de dépôt à la suite de sa convocation officielle par la Cour Suprême. A la suite de son audition par un magistrat instructeur, Mustapha Rahiel a été incarcéré à la prison d’El-Harrach en raison de son implication avérée dans le dossier de l’homme d’affaires et milliardaire Hocine Metidji, l’oligarque originaire de Mostaganem. Mustapha Rahiel est accusé officiellement de trafic d’influences, abus de fonctions et octroi d’indus avantages.