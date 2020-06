"L'E R"25 Jui 2020 Annaba"Union nationale de la société civile Le wali reçoit les membres du bureau"Le wali d’Annaba M.Berrimi Djamel Eddine a reçu les représentants locaux de l’Union nationale de la Société Civile auxquels il a prêté une oreille très attentive. Ces derniers ont présenté au chef de l’exécutif leur programme d’activités à court et moyen termes en matière de lutte contre la propagation de la pandémie du corona virus, la Covid 19. Cette rencontre concrétise ainsi les vœux du wali lors de son installation à la tête de la wilaya d’Annaba, lorsqu’il avait annoncé qu’une attention particulière sera d’aller vers les citoyens et de résoudre leurs problèmes et qu’il attendait une collaboration et des conseils de connaisseurs issus de la société qui compose la population de cette wilaya afin de concrétiser la démocratie participative. Ont assisté à cette rencontre le DASS, M. Sayad Mourad, Mme Bouyounès Adra, le présidente de l’Union Nationale de la Société Civile du bureau d’Annaba, Mme Farida Nahi membre du bureau, le président de la tribune des relations avec le Parlement et des collectivités locales ainsi que M. Mohamed Chadli Babès membre du bureau de wilaya et président de la Tribune des travailleurs et de la solidarité sociale. Il a été noté la grande solidarité qui fut témoignée lors de la participation à la lutte contre la propagation du coronavirus à travers la wilaya. Cette situation a engendré la paupérisation d’un grand nombre de chefs de familles dont le seul revenu est journalier, ainsi que les professions libérales, les pêcheurs, ceux qui activent dans les transports, les fellahs, l’artisanat traditionnel et les autres. L’Union Nationale de la Société Civile en collaboration avec la DAS, et les associations caritatives a participé activement à la distribution d’aides à ces derniers tout en animant des sorties de sensibilisation sur la nécessité d’observer les règles et gestes barrières de protection contre cette pandémie. Ahmed Chabi