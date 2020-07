"El Moudjahid" 28-06-2020 "Annaba : Formation sur la gestion des espaces verts"ArticleCommentaires (0) ImprimmerZoomTexteDezoomAgrandir la zone Article Une journée d’information et de sensibilisation au profit des cadres des collectivités locales a été organisée jeudi dernier par visioconférence à l’initiative du conservatoire national des formations à l’environnement, a-t-on appris auprès de la directrice de la maison de l’environnement d’Annaba, Mlle Souhaila Allaoua. Lors de cette rencontre, première du genre, les intervenants ont mis l’accent sur les espaces verts et leur impact sur le développement durable, a-t-elle souligné. Cette journée de formation qui s’adresse aux cadres et élus des Assemblées populaires communales en charge des espaces verts a été animée par des professionnels dans le domaine de l’environnement, a-t-elle fait savoir. Sur les 12 communes d'Annaba, seules celles d’El Hadjar et d’El Bouni ont pris part à ce webinaire, a indiqué Souhaila Allaoua, expliquant que cette rencontre vise la mise à niveau des connaissances et l’échange d’expériences. La maison de l’environnement reprend les formations via la plateforme numérique destinée prioritairement à ses clients en application des mesures préventives contre la propagation du coronavirus. En outre, un programme de formation adapté aux besoins de chaque commune sera lancé incessamment au profit des employés des collectivités locales en vue de renforcer les connaissances liées à la gestion des espaces verts.