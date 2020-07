"E R"28 Jui 2020 Annaba "Oued Kouba, Valmascort et Sidi Achour Les habitants prennent leurs cités et main"Face au chaos qui s’est emparé de leurs cités, notamment depuis le début du confinement sanitaire, les habitants des secteurs de Oued Kouba, Valmascort et Sidi Achour ont décidé de prendre les choses en main en organisant des campagnes de nettoiement de leurs quartiers et cités. Avec les opérations de désinfection et de sensibilisation, l’APC d’Annaba et Annaba propre sont dépassés et dispersés sur plusieurs fronts. Un état de fait qui dure depuis 3 mois et qui a pénalisé plusieurs quartiers. Des cités, en l’incivisme citoyen se sont retrouvés débordées par les déchets domestiques et une végétation sauvage, comme c’est le cas à titre d’exemple du cimetière de Valmascort. C’est justement l’absence du concours des citoyens qui a favorisé la pollution urbaine jusque. C’est ainsi que des habitants qui ont décidé de faire la différence, en nettoyant leur environnement immédiat. Ainsi, s’organisant avec les moyens du bord, usant de leurs mains et de quelques pelles, les citoyens des cités d’Oued Kouba, Valmascort et l’AADL Sidi Achour, se sont organisés en petits comités de quartiers improvisés pour nettoyer et restaurer leurs secteurs respectifs. Au niveau de Valmascort, ils ont retiré les mauvaises herbes et les déchets qui occupaient le cimetière. Dans les cités d’Oued Kouba et Sidi Achour, des familles entières ont participé à cette action, portant des gants, des bavettes et respectant la distance de sécurité, donnant au reste de la population un exemple vivant de « comment utiliser à bon escient » le confinement sanitaire et allégeant au passage, la charge qui pèse sur les épaules des agents de nettoiement de l’APC d’Annaba et Annaba propre". Sadouki Soufiane