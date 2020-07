"L'EXPRESSION"30-06-2020 Olympiakos 6e titre de champion pour Soudani "L'international algérien, Hilal Soudani, a ajouté un nouveau titre à sa carrière professionnelle avec l'Olympiakos. Le club grec s'est offert un 45e titre national, dimanche soir, après avoir battu (2-1) l'AEK Athènes. Grâce à ses 78 points récoltés jusqu'à présent et avec 19 points d'avance sur le deuxième, les Rouge et Blanc sont officiellement champions de Grèce à six journées de la fin. L'ancien de l'ASO Chlef qui n'était pas sur le terrain lors des dernières journées à cause de sa grave blessure au genou a tout de même pleinement participé à ce titre en ayant marqué 7 buts et offert 5 passes en 17 matchs de championnat. C'est son sixième titre de champion depuis le début de sa carrière, après celui avec Chlef et les quatre avec le Dynamo Zagreb et dixième titre en comptant les quatre Coupes nationales remportées (une avec le Victoria Guimaraes et trois avec le Dynamo".