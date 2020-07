"L'EXPRESSION" 30-06-2020" La CAN 2021 reportée d’un an !"Réuni ce mardi par visioconférence, le comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) a tranché. Initialement prévue du 9 janvier au 6 février prochains au Cameroun, la CAN 2021 va subir le même sort que l’Euro 2020 et la Copa America et être reportée d’un an ! «Après consultation des différentes parties prenantes et compte tenu de la situation mondiale actuelle, le tournoi phare continental a été reprogrammé en janvier 2022. Les dates de la phase finale et des matchs restants des éliminatoires seront communiquées en temps opportun», indique un communiqué de la CAF. Outre la situation sanitaire, des problèmes de calendrier se posaient en effet puisque 4 matchs des éliminatoires restent à disputer avec seulement deux dates FIFA disponibles, en octobre et en novembre. Plutôt que de reporter l’événement de 6 mois, à l’été 2021, la CAF a préféré le reporter d’un an afin d’éviter la concurrence de l’Euro mais aussi pour éviter de programmer la compétition durant ce qui correspond à la saison des pluies au Cameroun. Initialement programmé en avril dernier au Cameroun, le CHAN (l’équivalent de la CAN pour les joueurs locaux) se tiendra quant à lui en janvier 2021, soit durant la période initialement prévue pour la CAN. La CAF a par ailleurs décidé d’annuler la CAN féminine 2020, dont le pays-hôte était toujours à déterminer. A la place, l’instance annonce la création d’une Ligue des champions féminine africaine à partir de 2021. Enfin, l’édition 2020 des CAF Awards, qui récompensent notamment le meilleur joueur africain de l’année, a été annulée".