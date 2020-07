"E R" 30 Jui 2020 Annaba "Berrahal "Saisie de cocaïne et de drogue"Les trafiquants de stupéfiants qui ont été appréhendés par les policiers de la brigade mobile de la police judiciaire de Berrahal sont présumés être impliqués dans plusieurs affaires , notamment la détention de morceaux de résine de cannabis, des comprimés de substances psychotropes, d’ armes blanches prohibées ainsi qu’une bombe lacrymogène. Mais le plus effarant c’est la découverte de 0,34 gramme de drogue dure en l’occurrence de la cocaïne. Ils ont fait l’objet d’une présentation par devant un magistrat instructeur près le tribunal de Berrahal. Tout comme les 7 individus appréhendés par les éléments de la 1ère sûreté urbaine de Boukhadra qui détenaient également des stupéfiants entre autres de la résine de cannabis et des psychotropes en plus d’armes blanches prohibées. Agés entre 19 et 30 ans, ces individus ont tous été déférés par devant le procureur de la République près le tribunal d’El Hadjar selon les procédures d’usage". Ahmed Chabi