"LIBERTE"mardi 30 juin 2020"JIJEL L’algue verte repérée sur le littoral Est de la ville" Une association écologique a alerté sur l’apparition de l’algue verte sur le littoral Est de la ville de Jijel. Cette algue a été observée avec une prolifération importante de la Caulerpe cylindracée sur une superficie de plus d’un hectare avec un taux de couverture d’environ 20%, selon cette association dénommée Écologie sans frontières. Les mêmes informations rapportées par cette association sur sa page facebook font état de la localisation de cette algue “en 2018 pour la première fois sur une petite zone d’environ 100 m2”. Les mêmes données rappellent que cette algue est apparue en Algérie en 2005, après avoir été introduite en Méditerranée vers la fin du XXe siècle avec une première observation en Libye en 1990. Le plus préoccupant, selon cette association, est le caractère invasif de cette algue dans la zone où elle a été étudiée. “Cette dernière commence à envahir l’un des plus beaux herbiers de Cymodocée de notre côte (espèce protégée en Algérie)”, s’inquiète-t-on. Pour faire face à cette prolifération, un protocole de suivi sera mis en place avec l’association Écologie sans frontière et un spécialiste des espèces invasives en Méditerranée de l’association Méditerranée Action Nature. Les superficies envahies seront évaluées par des sorties périodiques qui seront effectuées tout le long de la côte de la wilaya de Jijel. A. Z