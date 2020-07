"El Moudjahid" 29-06-2020 "Khenchela : Distribution de 633 logements publics locatifs, le 5 juillet Prochain"Six cent tente trois logements publics locatifs (LPL) seront distribués dans la wilaya de Khenchela, le 5juillet prochain. Il s’agit de 400 logements publics locatif «Cosider» sur la route de Beghai au chef-lieu de wilaya, de 133 unités de même type à Metoussa et un lot de 100 logements à caractère social dans la commune d’El Hamma, a précisé la même source. Il sera procédé également à cette occasion, à la distribution de 313 lots de terrains dans le cadre des lotissements sociaux dans la commune de Tamza et 100 autres lots de terrains dans le cadre du même programme, à la commune de Babar, a révélé la même source, précisant que la liste des bénéficiaires a été récemment rendue public. La célébration du double anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse sera marquée également à Khenchela par la distribution de 250 aides à l’habitat rural, réparties sur plusieurs communes de la wilaya, a ajouté la même source. Selon la même source, 50% des lots de logements en construction actuellement dans les différentes communes de la wilaya dans le cadre des formules promotionnelles aidées LPA et LPL seront distribués dans le courant du deuxième semestre 2020.