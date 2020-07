"A P P" ABDOU SEMMAR - 1 JULY 2020 "Confidentiel. Le coronavirus COVID-19 a-t-il sauvé la tête de Houda Feraoun ?"Dimanche passé, la Cour Suprême a reporté les auditions de l’ex-ministre de la Poste, des télécommunications et des TIC, Imane Houda Feraoun, ainsi que plusieurs membres de son clan à cause du COVID-19. Et pour cause, des personnes qui devaient être auditionnés dans le cadre des enquêtes judiciaires sur les scandales de dilapidation de deniers publics ou d’attributions de marchés publics douteux au niveau du secteur des télécommunications, ont été officiellement contaminés au COVID-19. Il s’agit notamment de Mustapha Oukal, l’ancien secrétaire général du syndicat UGTA d’Algérie Télécom, atteint de COVID-19, a appris Algérie Part au cours de ses investigations. Mustapha Oukal a reçu sa convocation par la Cour Suprême mercredi passé comme Rachid Bouaziz, l’ex-président du Comité de Participation d’Algérie Télécom. En raison de sa contamination au COVID-19, Mustapha Oukal n’a pas pu se présenter à la Cour Suprême. Plusieurs autres témoins ou personnes mises en examen dans le cadre de ce dossier de Houda Feraoun sont également malades du COVID-19. Mais, nous n’avons pas encore pu déterminer leur identité avec exactitude. Dans ce contexte sanitaire défavorable, les magistrats ont préféré reporter les auditions, a-t-on appris auprès de nos sources et Houda Feraoun ainsi que les autres personnes concernées par ce dossier judiciaire seront convoquées ultérieurement.