"A P" juin 30, 2020"L’Algérie figure parmi les quinze pays auxquels l’Europe rouvre ses frontières:Par Kamel M. – L’Algérie figue sur la liste de quinze pays auxquels l’Union européenne rouvre ses frontières. Les pays de l’UE ont convenu de rouvrir les frontières de l’Union et de l’espace Schengen à partir de mercredi aux voyageurs d’une liste de quinze pays, qui comprend la Chine sous condition, mais qui exclut les Etats-Unis, selon un communiqué officiel publié mardi et repris par l’agence française AFP. Cette liste de pays dont la situation épidémiologique liée à la maladie Covid-19 est jugée suffisamment sûre pour la reprise des voyages doit être actualisée toutes les deux semaines. Elle compte également l’Algérie, l’Australie, le Canada, la Géorgie, le Japon, le Monténégro, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, le Rwanda, la Serbie, la Corée du Sud, la Thaïlande, la Tunisie et l’Uruguay, précise le communiqué. Les frontières européennes, comme celles de tous les pays affectés par la crise sanitaire mondiale, avaient été fermées pour cause de pandémie de Covid-19 et la date de leur réouverture n’avait pu être fixée en raison des craintes d’une nouvelle propagation du virus, d’autant que les chiffres repartent à la hausse dans un certain nombre de pays, notamment en Amérique du Nord et en Amérique latine où le nombre de morts et de contaminés a explosé au moment où la tendance est à la baisse en Europe, en Asie, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient où la situation semble se stabiliser. Les Algériens pourront donc se rendre en Europe dès que les autorités algériennes décideront de la réouverture des frontières et que le consulat général de France en Algérie instruira les centres de réception des demandes de visa (VFS et TLS) d’accueillir les demandeurs à nouveau. De nombreux ressortissants des deux rives sont bloqués soit en France, soit en Algérie et attendent impatiemment la fin d’un calvaire qui aura duré quatre longs mois et dont ils espèrent qu’il ne sera bientôt qu’un mauvais cauchemar. K. M.