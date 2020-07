"L'E R" B. Salah-Eddine 01 Juil 2020 Annaba "Berrahal 50 hectares du patrimoine forestier récupérés"Les agents de la Conservation des forêts de la wilaya d’Annaba, sous la protection des enquêteurs de la gendarmerie nationale de Berrahal, ont récupéré une cinquantaine d’hectares du patrimoine forestier accaparés par certains individus. Les premières investigations menées dans le cadre de cette première enquête sur les délits forestiers ont permis d’identifier plusieurs « cerveaux » des groupes de trafiquants du foncier forestier, opérant de manière illégale à travers le territoire de la daïra de Berrahal. L’opération a commencé par la récupération de près de 5 hectares , situés dans la zone dénommée Bellot Zaouch, du quartier Tacha de Berrahal. Cette assiette de terrain fait partie du prolongement d’un important chantier d’investissement « Bona parc », un espace de détente et de loisirs écologique, acquis dans le cadre du Calpiref. Une superficie qui avait été escamoté il y a quelques semaines par une bande de malfrats spécialisés dans la construction illicite. Sur place, les deux corps constitués ont procédé à la démolition de la clôture, installée par les mis en cause lors de leur forfait rendant justice à la victime qui s’estime être lésé dans ses droits . Toujours au niveau de cette région, convoitée depuis des années par la mafia du foncier, et à quelques encablures de cet espace de tourisme de montagne, une importante superficie d’environ 20 hectares de foncier forestier également, a été le moins que l’on puisse dire, « libérée » des mains d’une personnalité ayant pignon sur rue. La clôture érigée a été totalement rasée et des poursuites judiciaires ont été engagées à l’encontre de l’occupant clandestin pour atteinte au patrimoine forestier. La brigade mixte s’est déplacée ensuite à la région forestière surplombant la localité Khoualed, réputée pour ses terres à haut rendement agricole, où il fut récupéré plus de 20 autres hectares squattés depuis quelques mois par des responsables, dont des cadres au sein de l’administration et autres entreprises publiques. Ces derniers seront également ciblés par les dépôts de plaintes. Nous apprenons que des escarmouches ayant opposé des éleveurs de bétail aux squatteurs ont été signalées à maintes reprises. Les éleveurs et fellahs se sont révoltés en raison de la fermeture de tous les accès forestiers à leurs cheptels par les occupants illicites. En marge de cette opération, il a été procédé à l’ouverture des pistes au profit des agriculteurs et des pare-feu dans le cadre de la lutte contre les feux de forêts, à la veille de la période estivale . Il est à noter que cette action a été rendue possible grâce surtout à la présence en force des éléments de la gendarmerie nationale de Berrahal. B. Salah-Eddine