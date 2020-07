"L'E R" Iheb 02 Juil 2020" El Tarf Mort lente des vergers longeant Oued Seybouse" Les vergers et les cultures longeant l’oued Seybouse se meurent. Un fait, pour le moins inédit, et combien préjudiciable pour les terres agricoles, avoisinant les mille hectares des communes de Chihani, Besbès, Dréan et Chébaita Mokhtar qui longent Oued Seybouse. Ce dernier, justement, qui prend sa source dans la wilaya de Guelma, en passant par la wilaya d'El Tarf puis Annaba jusqu'à déboucher sur la mer du coté de Sidi Salem est à sec depuis quelques jours, à partir de Chihani. Et, en l'absence de forages, de bornes d'irrigation , il n'y a que l'eau d'Oued Seybouse pour irriguer les vergers et les autres cultures comme la tomate, les piments ou les pastèques. Selon des agriculteurs de Sidi Djémil ,relevant de la commune de Besbès, leurs vergers qui ont besoin d'eau en période estivale se meurent faute d'irrigation. Ces agriculteurs, qui ne font pas partie du périmètre d'irrigation de Bounamoussa, puisent l'eau à partir de l'Oued Seybouse. Or, ce dernier est à sec et ont imputé cet état de fait aux lâchers d'eau qui seraient insuffisants ou faibles, à partir du barrage de Bouhamdane dans la wilaya de Guelma. Mardi après-midi, nous avons remonté l'oued et à partir de la RN 16, jusqu'à Bouchegouf, l'eau est abondante dans cet Oued. Questionné sur cette problématique qui inquiète au plus haut point les agriculteurs , le directeur des Ressources en eau de la wilaya d'El Tarf, nous a déclaré, qu'à ce sujet, il a contacté le directeur d'exploitation du barrage de Bouhamdane dans la wilaya de Guelma qui lui a assuré que la vanne du barrage est ouverte au maximum et ce sont des agriculteurs, quelque part, certainement du côté de Ouesfata ou Boukamouza qui bloquent l'eau avec des digues, l'empêchant de s'écouler normalement. Donc, un problème qui urge et qu'il faut régler le plutôt possible selon ces mêmes agriculteurs. Iheb