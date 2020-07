"L'E R" Imed Moues 02 Juil 2020 "Azzaba Des jeunes réhabilitent un terrain de sport"Devant le silence des responsables concernés de la commune ,des jeunes d’Azzaba qui n'ont pas trouvé une oreille attentive au problème des stades au niveau de ladite ville se sont rendus au stade plus communément appelé « Lahmer » se trouvant à proximité des 200 logements pour le réhabiliter avec leurs propres moyens .A travers les différentes cités de la commune d’Azzaba, les jeunes amateurs de la pratique sportive ont certainement été ravis de voir ces terrains prendre forme dans leurs quartiers, par le biais d'un programme mis en place par la direction de la jeunesse et des sports. Très vite, ce programme semble avoir volé en éclats après la dégradation de ces infrastructures abandonnées par l’APC comme celui du stade Lahmer situé non loin du CEM « Jadida » . Selon la DJS, la gestion de ces terrains devrait automatiquement revenir aux APC dès leur réception. Mais à voir leur état, le commun des citoyens est en droit de s'interroger sur les prérogatives des uns et des autres à les maintenir à l'abri de tels actes. «Des associations de quartiers devraient également jouer un rôle dans la protection de ces espaces en collaboration avec les APC», nous confie-t-on, par ailleurs. Tout comme ces aires de jeux pour enfants qui ont subi un sort pareil, des terrains de sport de proximité appelés « terrains mateco » sont dans un état de dégradation avancéee.dans certains quartiers. . Sur le terrain, l'impact de ces infrastructures est resté aléatoire de par les actes de vandalisme dont ils ont fait l’objet. Au CSP « Frères Mokhnache » le stade de football se trouve actuellement en très mauvais état. C’est ainsi afin de protéger la salle omnisports et l'administration des inondations, les responsables du complexe sportif de proximité CSP « Frères Mokhnache » ont nettoyé le terrain du stade des détritus qui jonchent le sol et recouvert d'une couche de gravier, afin d'arrêter la propagation des eaux pluviales vers la bâtisse. Jadis, ce terrain de football était distingué par son gazon naturel qui a fait le bonheur des jeunes depuis leur enfance en particulier ceux de la cité Djouad Tahar (ex-Sonatiba) Imed Moues