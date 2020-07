"APP"ABDOU SEMMAR - 2 JULY 2020 "Historique : La France restitue officiellement à l’Algérie les célèbres “crânes de résistants algériens”C’est historique. Après des décennies de combat et de négociations ardues, l’Algérie a pu enfin obtenir de la part de la France la restitution des crânes des résistants algériens de 1849. Il s’agit de l’un des épisodes les plus sombres de l’histoire du colonialisme en Algérie. Ces crânes sont ceux des résistants algériens tués par le corps expéditionnaire français dans les années 1840 et 1850. Ils étaient conservés dans les réserves du Musée de l’homme à Paris.