5 Juil 2020  Crânes des résistants rapatriés L'émouvant hommage des Algériens :Les Algériens, venus en masse de diverses wilayas du pays, ont rendu, hier à Alger, un émouvant et solennel hommage aux 24 résistants à l'occupation française, dont les crânes ont été rapatriés vendredi de France, exprimant leur «gratitude» aux sacrifices de ces derniers et leur engagement à honorer leurs legs. L'image est saisissante: des dizaines de citoyens, toutes tranches d'âges confondues, forment une longue file d'attente devant l'entrée réservée aux visiteurs du Palais de la Culture Moufdi Zakaria. En début d'après-midi, le soleil au zénith ne semblait pas entamer leur patience et endurance: C'est que ce site dédié à la culture abrite, en cette veille de célébration de la Fête de l'indépendance du pays, la cérémonie de recueillement sur les restes de 24 résistants algériens à l'occupation française, rapatriés la veille de France après plus d'un siècle et demi de séquestration. Des automobilistes affluaient au parking qui, au fil des minutes, s'est avéré exigu devant le nombre des visiteurs venus, outre des différents quartiers de la capitale, d'autres wilayas, tels que le révèlent leurs plaques d'immatriculation. Certaines voitures sont mêmes garnies du drapeau national, rappelant les grands jours heureux de l'Algérie en fête.» Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec notre histoire !», lâche un père de famille, qui a tenu à se faire accompagner de sa jeune progéniture «pour méditer sur les enseignements de notre glorieux passé. C'est un événement inédit et historique qui mérite qu'on ne se devait pas de manquer !», tient-il à souligner. D'autres citoyens, tout aussi nombreux, sont agglutinés devant le portail d'entrée de la salle où sont solennellement déposés les restes mortuaires. Sur fond de versets coraniques qui accentue la gravité du cérémonial, les citoyens se recueillent devant les glorieux chouhadas, dont les cercueils sont drapés de l'emblème national pour lequel ils ont voué leurs vies. L'émotion est si intense qu'elle en devient palpable, tandis que de nombreux citoyens ne retiennent pas leurs larmes. D'autres ont les yeux embués ou les traits du visage marqués. «Nul ne peut demeurer insensible devant cette scène, et encore moins lorsqu'on est Algériens !», commente toute émue une jeune dame. C'est ainsi que c'est la gorge nouée que Amar Khelifati quitte la salle d'où fusent par moment des youyous nourris. «Je ne peux pas parler !», rétorque-t-il lorsque un média sollicite ses impressions. Conscients qu'il s'agit d'un moment unique et exceptionnel, la majorité des visiteurs a tenu à l'immortaliser par des photos et autres vidéos. Accompagné de son père Chabane, Islam enchaîne les interventions pour des chaines de télévision nationales: c'est que son arrière-grand-père figure parmi les martyrs dont les ossements sont exposés pour un ultime hommage par le peuple algérien, à savoir Keddour Ben Yettou. Du haut de 10 ans, Islam affiche une fierté manifeste d'appartenir à une famille de «thouwar« (révolutionnaires, ndlr), affirmant «en connaître par cœur l'arbre généalogique». «Je suis tout ému de voir de près les restes de mon arrière-grand-père dont j'ai tant entendu narrer le glorieux militantisme aux côtés de l'Emir Abdelkader. Je ressens comme une responsabilité de devoir poursuivre son œuvre en contribuant, plus tard, au développement de mon pays pour lequel il a sacrifié sa vie. C'est un devoir pour moi de le faire !», s'exclame le jeune Islam. Son père avoue «ne pas en revenir de savoir que les restes funéraires de son aïeul vont enfin être mises en terre dans son pays natal, exprimant son vœu que ceux d'autres martyrs le soit à leur tour. C'est sur un fauteuil roulant que Mme Necissa a fait le déplacement, depuis Médéa, pour se recueillir sur les restes du martyr Mokhatr Ben Kouider El-Titraoui, oncle de son père, lui-même chahid, ainsi que son frère et d'autres membres de sa famille. Il va sans dire que, pour elle et sa fille qui l'accompagne, l'émotion est vive: «C'est bouleversant d'être ici, je souhaite que toute la vérité se fasse sur notre histoire et que tous les noms martyrs ensevelis par l'oubli soient déterrés, comme il en existe beaucoup dans notre wilaya». Egalement moudjahida et un temps recherché par la police française, elle évoque brièvement les affres endurées durant l'épopée de libération du pays.