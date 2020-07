"E R"07 Juil 2020 Annaba" El Bouni Les habitants d’Oued Ennil construisent des abribus:Dénonçant l’inactivité de l’APC d’El Bouni, les habitants de la cité d’Oued Nil, 80 et 900 logements, ont décidé de prendre leurs cités en main et agir pour le bien commun et ce, en programmant et en relisant plusieurs projets d’urbanisation à l’image des arrêts de bus d’Oued Nil. Nombreuses sont les zones d’ombre de la wilaya d’Annaba qui ne disposent pas des plus basiques structures distinctives à l’image des arrêts de bus ou encore les trottoirs. C’est le cas d’Oued Nil dans la commune d’El Bouni. Lassé de ce qu’ils appellent la « nonchalance » de l’APC de cette commune, plusieurs habitants de cette cité ont littéralement investi avec leurs propres fonds pour réhabiliter, dans la mesure du possible, les infrastructures de leur environnement immédiat. Le premier projet qui est en phase d’être achevé consiste en la construction de plusieurs abribus au niveau des arrêts d’Oued Nil. Avec le concours de quelques particuliers et d’entrepreneurs de la région, les jeunes et moins jeunes de cette cité ont construit un abribus et une partie du trottoir qui longe la route d’Oued Ennil ainsi qu’au niveau des cités 800, 90 logements et El Bouni- centre. Voilà plus d’un mois que les citoyens organisent des travaux de réhabilitation et d’embellissement de leurs cités, construisant des trottoirs, aménageant des espaces de parkings publics et rénovant les canaux d’évacuation des eaux pluviales, sur fonds propres" . S.A.A