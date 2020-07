"LSA" Rym Nasri 04.07.2020" Afin d’éviter la propagation du virus Faut-il bannir les climatiseurs ?"À peine les premières chaleurs arrivées, que les appareils de climatisation et de ventilation ont été remis en service. Cette réaction, logique en temps normal, suscite néanmoins, des interrogations en temps de pandémie du Covid-19. La climatisation peut-elle propager le coronavirus? Les experts, eux, affirment que l’air conditionné peut augmenter le risque de contamination par ce virus et préconisent donc la prudence. Rym Nasri - Alger (Le Soir) - L’été est bien installé depuis déjà quelques jours. Face à ces fortes chaleurs, le recours aux climatiseurs et aux ventilateurs est souvent machinal. Certaines administrations ne se sont pas fait prier pour les rebrancher. L’air conditionné imprègne ces lieux publics durant toute la journée. Pourtant, depuis l’avènement de la pandémie du nouveau coronavirus, la climatisation continue de soulever certaines interrogations. L’air conditionné a-t-il un rôle dans la propagation du Covid-19 ? Faut-il renoncer à la climatisation ? Va-t-il falloir débrancher ces appareils malgré la canicule ? Les experts, eux, invitent à la prudence. Ils affirment que la climatisation peut augmenter le risque de contamination du Covid-19 dans un circuit fermé sans aération. Le professeur Salim Nafti, spécialiste en pneumo-phtisiologie, estime qu’effectivement, le climatiseur peut augmenter la survie du Covid-19, surtout dans un endroit clos où la température est au dessous de 20°C. «Les administrations sont des espaces fermés très fréquentés. Lorsque des usagers toussent ou éternuent, toutes les gouttelettes de salive projetées continuent de tournoyer sur place. Le virus peut ainsi se propager et être dangereux pour les personnes se trouvant dans ce lieu clos», explique-t-il. Selon lui, les températures basses de l’air conditionné ont tendance à maintenir le virus actif. «Elles favorisent la pérennité du virus dans ces endroits clos et prolongent sa durée de vie et donc le risque d’entraîner des contaminations des gens qui fréquentent ces lieux», précise-t-il. Quant aux structures hospitalières, le spécialiste est catégorique. «Il n’est pas question d’utiliser les climatiseurs dans les hôpitaux, même s’il reste difficile d’y travailler avec les températures élevées actuelles», dit-il. Le président du Syndicat national des praticiens de la santé publique (SNPSP), Dr Lyes Merabet, décrit justement le climat de travail dans les structures hospitalières en ces temps de canicule. «Le citoyen doit imaginer les conditions dans lesquelles travaille le personnel soignant vêtu de tout un équipement de protection du Covid-19 pendant des heures et en pleine période de chaleur. C’est vraiment infernal, d’autant qu’il est interdit d’utiliser la climatisation», dit-il. Il met en garde à cet effet contre le recours à l’air conditionné dans les espaces clos. «Le virus circule dans l’air. Lorsque nous mettons en marche la climatisation, l’air fait tourner le virus dans la même pièce et augmente le risque de contamination. Le flux d’air va ainsi contenir une charge virale assez importante», détaille-t-il. L’OMS a, dès le départ, déconseillé l’utilisation du ventilateur à visée de brassage, de rafraîchissement de l’air dans les espaces collectifs de petit volume, clos ou incomplètement ouverts, en cas d’absence de climatisation, dès lors que plusieurs personnes sont présentes dans cet espace, même porteuses de masques. Des recommandations, précise-t-on, qui s’appliquent en cas de survenue d’une vague de chaleur. Ry. N.