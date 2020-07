"APS"Dimanche, 05 Juillet 2020"L'Algérie et la France doivent affronter le problème de la Mémoire"L'Algérie et la France doivent affronter le problème de la Mémoire ALGER- Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé samedi soir que l’Algérie et la France doivent affronter le problème de la Mémoire qui hypothèque beaucoup de choses dans les relations bilatérales, tout en insistant sur des relations apaisées entre les deux pays.