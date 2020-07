"E R" 09 Juil 2020 Constantine Ligne d’extension du tramway Sassi fait le suivi des travaux: Hier, M. Sassi Ahmed-Abdelhafid, wali de Constantine, est retourné une fois de plus, sur le chantier de la seconde tranche de la ligne d’extension du tramway qui va de la station Kadri Brahim située à l’entrée de la nouvelle ville Ali Mendjeli en traversant cette agglomération jusqu’à la station terminale face à l’université 2 Abdelhamid Mehri. Dans cette nouvelle sortie d’inspection à ce chantier dirigé par l’entreprise algérienne Cosider, le chef de l’exécutif de la wilaya était accompagné du directeur général de cette entreprise, et des directeurs du transport, des ressources en eau et de l’entreprise Sonelgaz. Après avoir écouté attentivement les explications des responsables du chantier sur l’avancement des travaux dans les différents segments de ce projet qui a atteint un taux de réalisation global de 82 %, M. Sassi a surtout insisté sur l’élimination des obstacles techniques qui empêchent encore la réalisation du projet d’assainissement en appelant les responsables en charge de faire tout ce qui est possible pour terminer ces travaux dans les prochains jours . Et c’est les mêmes instructions données en ce qui concerne le transfert du réseau de gaz naturel. En dernier lieu, le wali a, notamment, insisté sur l’accélération des rythmes des chantiers,surtout en ce qui concerne l’achèvement des travaux situés dans l’hyper centre de l’agglomération, au niveau des carrefours et des points de dégagement de la circulation afin de régler rapidement ce problème qui devient insupportable pour les usagers. Dans le même cadre, le premier responsable de la wilaya à appris des mêmes responsables de l’entreprise réalisatrice que les travaux de réalisation de certains segments du chantier ont atteint des taux sensibles, à l’instar de la réalisation du pont de la cité « El-Istiklal » qui aurait atteint 37,10 %, celui du tunnel n° 5 qui est arrivé à 96,90 % et la réalisation du tunnel n° 6 qui aurait atteint un taux de réalisation de 89, 64 % . A Mallem