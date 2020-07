"APP" ABDOU SEMMAR - 9 JULY 2020 Biskra, Sétif, El-Oued : ces régions en Algérie où la pandémie est en train “d’exploser”Les dernières chiffres officiels viennent de tomber. Le ministère de la Santé a dévoilé ce jeudi que 460 nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 308 guérisons et 10 décès ont été enregistrés les dernières 24 heures en Algérie. Désormais, le total des cas confirmés s’élève ainsi à 17808, soit 40 cas pour 100.000 habitants, celui des décès à 988. Mais dans certains régions en Algérie, l’épidémie du COVID-19 est en train “d’exploser” enregistrant des dizaines de nouveaux cas par jour et exposant ainsi la santé publique à de graves dangers. Ces wilayas ont un rythme de l’évolution de la pandémie qui défraie la chronique et inquiète particulièrement en raison des moyens très limités du secteur de la santé publique face à l’afflux incessant des malades victimes du COVID-19. Sétif est certainement la wilaya qui fait le plus peur à tous les spécialistes de la santé publique. Aujourd’hui jeudi, elle a enregistré encore plus de 72 nouveaux cas confirmés de COVID-19. Biskra confirme également qu’elle l’une des régions les plus meurtries par le COVID-19. Ce jeudi, elle a enregistré au moins 50 nouveaux cas de COVID-19. Et maintenant, l’angoisse s’installe à El-Oued, une wilaya frontalière de Biskra. La pandémie à El-Oued commence à se propager comme à Biskra, le même rythme de contamination est observé. Preuve en est, ce jeudi plus de 13 nouveaux cas confirmés ont été recensés. Et la courbe est en train de monter à El-Oued exactement à Biskra il y a de cela une semaine, voire 10 jours. La wilaya d’El-Oued, c’est presque 700 mille habitants. A Ouargla, la pandémie a trouvé un foyer idéal pour se développer. Ce jeudi, plus de 17 nouveaux cas confirmés ont été recensés. Ouargla s’approche dangereusement des wilayas les plus touchées par le COVID-19 comme Sétif, Oran, Alger ou Blida. A l’est du pays, c’est Khenchela qui commence à inquiéter particulièrement les autorités sanitaires car elle incarne le nouveau foyer qui se développe petit à petit pour devenir ensuite un foyer majeur du COVID-10. Ce jeudi, à Khenchela, plus de 38 nouveaux cas ont été recensés. C’est presque le double du nombre des nouveaux cas identifiés à Blida, premier foyer de l’épidémie en Algérie qui a compté aujourd’hui jeudi plus de 19 nouveaux cas. On le voit bien, la pandémie conquiert de nouveaux territoires et wilayas en Algérie… Blida: 1845 cas (+19) Alger: 1779 cas (+22) Sétif: 1728 cas (+72) Oran: 1163 cas (+48) Constantine: 692 cas (+12) Ouargla: 612 cas (+17) Tipasa: 588 cas (+8) Batna: 497 cas (+25) Bejaia: 458 cas (+5) Ain Defla: 435 cas (+0) Djelfa: 401 cas (+3) Tlemcen: 398 cas (+0) Biskra: 393 cas (+50) El Oued: 371 cas (+13) Medea: 341 cas (+1) Laghouat: 332 cas (+4) Annaba: 322 cas (+6) Tiaret: 313 cas (+0) Oul El Bouaghi: 303 cas (+1) Boumerdes: 301 cas (+6) Tizi Ouzou: 299 cas (+18) Khenchela: 287 cas (+38) Bourdj Bou Arreridj: 274 cas (+1) Bouira: 268 cas (+5) Tébessa: 242 cas (+16) Mascara: 236 cas (+4) M’sila: 235 cas (+0) Adrar: 219 cas (+2) Skikda: 211 cas (+0) Ghardaïa: 195 cas (+11) Bechar: 193 cas (+3) Mostaganem: 173 cas (+5) Ain Tmouchent: 158 cas (+5) Guelma: 156 cas (+17) Sidi Belabbas: 152 cas (+5) Souk Ahras: 149 cas (+2) Mila: 148 cas (+1) Tissemsilt: 138 cas (+0) Jijel: 137 cas (+2) Relizane: 103 cas (+2) Naama: 103 cas (+2) El Bayadh: 102 cas (+1) Chlef: 100 cas (+0) Tamanrasset: 83 cas (+7) El Taref: 67 cas (+2) Saida: 46 cas (+0) Illizi: 34 cas (+6) Tindouf: 28 cas (+0)