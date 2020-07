"APP" A LA UNEPOLITIQUE Le coronavirus COVID-19 provoque la panique au tribunal de Sidi M’hamed à Alger ABDOU SEMMAR - 9 JULY 2020Enorme panique ce jeudi matin au tribunal de Sidi M’hamed à Alger lors du procès du milliardaire Mahieddine Tahkout, des membres de sa famille et de plusieurs anciens ministres et hauts responsables de l’Etat algérien. Une journaliste s’est évanouie au milieu de la séance consacrée aux plaidoiries de la défense. Elle souffrait selon les présents d’insuffisances respiratoires, l’un des symptômes les plus dangereux du coronavirus COVID-19. Avant cet incident, une avocate a également transmis un certificat au juge président de la séance attestant de sa contamination par le COVID-19. L’avocate aurait contracté le virus, selon ses proches, lundi dernier à l’occasion de l’ouverture de ce méga-procès de corruption. Ne pouvant pas ignorer ces éléments troublants, le juge de siège était contraint de suspendre la séance et de renvoyer tous les présents à l’exception des avocats et les accusés détenus. Les plaidoiries ont repris après la désinfection de la salle d’audience. Il est à signaler que les avocats avaient interpellé la présidente du tribunal de Sidi M’hamed avant même l’entame de ce procès pour demander l’application des mesures nécessaires conformément aux recommandations des autorités sanitaires dans ce contexte sanitaire marqué par les ravages du COVID-19 en Algérie. Mais à priori cette dernière s’est contentée d’informer le ministère de la justice, sa tutelle, en attendant les instructions émanant du cabinet de Belkacem Zeghmati. Une attitude qui a provoqué, d’ailleurs, le mécontentement des avocats qui démontre, selon leurs dires, parfaitement la posture de “cette justice de téléphone” décriée par les Algériens. En conclusion, aucune mesure sanitaire n’a été prise, la seule et unique préoccupation du ministère public était d’accélérer les démarches du procès pour en finir une fois pour toute avec le dossier de la famille Tahkout mais sans pour autant prendre la moindre précaution face au risque fatal du COVID-19. Les Avocats se sont engagés à entamer des poursuites judiciaires à l’encontre du ministère de la Justice si des cas de contaminations graves sont déplorés au sein de leur corporation à cause de la tenue des audiences du procès de la famille Tahkout au tribunal de Sidi M’hamed. Les avocats avaient proposé aux juges de transférer les gros procès pour corruption au tribunal de Dar El Beida où les salles sont beaucoup plus spacieuses, mais le ministère de la Justice avait répondu à cette proposition rationnelle par l’indifférence.