"APP" ABDOU SEMMAR - 15 JULY 2020 Document. Décès provoqués par le COVID-19 : l’est algérien inquiète et fait peur, très peur:L’est algérien inquiète particulièrement les autorités sanitaires algériens en raison de l’augmentation vertigineuse du nombre des décès provoqués par la pandémie du COVID-19. C’est du moins ce nous apprend un rapport scientifique officiel et très approfondi de l’Institut National de la Santé Publique (INSP) obtenu par Algérie Part. L’INSP est l’un des rares organismes publics en Algérie qui publie des données scientifiques très fiables sur la situation épidémiologique qui prévaut dans notre pays. Et pour cause, l’Institut National de la Santé Publique a pour objet de réaliser des travaux d’étude et de recherche en santé publique permettant de fournir au ministère de la santé les instruments scientifiques et techniques nécessaires au développement des programmes d’action sanitaire et de promotion de la santé publique et à leur coordination intra et intersectoriel. Dans son dernier bulletin sur la situation sanitaire du pays datant du 11 juillet, l’INSP note une augmentation inquiétante et très élevée du taux de mortalité lié au COVID-19 dans les wilayas de l’est du pays. Selon les données de l’INSP, au cours des sept derniers jours, la région Est enregistre une hausse du nombre de nouveaux décès durant la semaine du 28 juin au 04 juillet, 17 décès ont été notifiés versus 24 décès la dernière semaine, soit une augmentation de 41,2 % du nombre des décès en une semaine ! C’est tout simplement énorme. Fort heureusement, au niveau de la région Centre, la hausse enregistrée est moins importante avec 19 décès pour la dernière semaine, soit une augmentation de 11,8 %. Et Dieu merci, les deux autres régions observent une baisse du nombre de décès et des taux d’accroissement. Au cours de la dernière semaine, l’Ouest notifie 5 décès avec un recul de -37,5 % concernant le taux de mortalité et le Sud rapporte 10 nouveaux décès avec une diminution de 16,7 % de la mortalité liée au COVID-19. C’est donc l’est algérien qui connaît en ce moment une situation alarmante à cause du nombre des décès élevé. Au cours du dernier mois, la région Est déclare quotidiennement au moins 01 décès par jour et au maximum 07 décès. A noter que durant la journée du 27 juin, tous les décès déclarés (07) provenaient de la région Est. Au niveau de la région Centre, le nombre de décès déclarés a varié entre 0 et 5, durant le dernier mois. Le rapport de l’INSP souligne enfin qu’au cours de la dernière semaine, on note que la région Est enregistre le plus grand nombre de nouveaux décès diagnostiqués positifs au COVID-19 à la suite d’un test de dépistage PCR+ (24), soit 41 % de l’ensemble des décès, suivie du Centre avec 33 % des décès, du Sud (17 %) et de l’Ouest (9 %).