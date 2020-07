"APP" ABDOU SEMMAR - 15 JULY 2020"COVID-19 : le nombre des décès en Algérie a augmenté de plus de 35 % en un seul mois: Le nombre des morts évolue de façon alarmante et rapide en Algérie. Le taux d’augmentation des morts liés au COVID-19 démontre que la pandémie est en pleine expansion sur le territoire algérien et rien ne semble pouvoir la ralentir. Preuve en est, au 11 juillet, le nombre de décès cumulés enregistré à cette date est de 1 004. Le 11 juin, ce nombre était de 741, soit un taux d’augmentation de 35,5 %, nous apprend ainsi un rapport scientifique très approfondi de l’Institut National de la Santé Publique (INSP). L’INSP est l’un des rares organismes publics en Algérie qui publie des données scientifiques très fiables sur la situation épidémiologique qui prévaut dans notre pays. Et pour cause, l’Institut National de la Santé Publique a pour objet de réaliser des travaux d’étude et de recherche en santé publique permettant de fournir au ministère de la santé les instruments scientifiques et techniques nécessaires au développement des programmes d’action sanitaire et de promotion de la santé publique et à leur coordination intra et intersectoriel. Dans son dernier bulletin sur la situation sanitaire du pays datant du 11 juillet, l’INSP note une augmentation inquiétante et très élevée du taux de mortalité lié au COVID-19 dans plusieurs régions du pays. Selon les données de l’INSP, au 11 juillet, le taux de mortalité national est de 2,36 décès pour 100 000 habitants, il était de 2,22 au 04 juillet. Le taux d’augmentation de la mortalité entre ces deux dates, soit en à peine une une semaine est de 6,31 %. La région Centre enregistre le plus grand nombre de décès (497) et le plus fort taux de mortalité avec 3,24 décès pour 100 000 habitants. Les quatre wilayas qui notifient des taux de mortalité supérieurs au taux de leur région sont Blida (10,17), Tipaza (5,59), Alger (4,35) et Bordj Bou Arreridj (3,98). La région Sud observe le deuxième taux de mortalité avec 2,27 décès pour 100 000 habitants. Ce sont Ouargla (3,89), El Oued (2,93), Tamanrasset (2,88) et Ghardaïa (2,78) qui enregistrent la mortalité la plus importante de la région. La région Est regroupe plus du quart des décès, soit un taux de mortalité de 2,04 décès pour 100 000 habitants. Cinq wilayas déclarent des taux de mortalité plus élevés que celui de leur région : Sétif (4,12), M’Sila (2,78), Oum El Bouaghi (2,53), Annaba (2,27) et Constantine (2,17). La région Ouest enregistre le nombre le plus faible de décès (115) et le taux de mortalité le plus bas (1,32 décès pour 100 000 habitants). Les plus forts taux sont retrouvés à Sidi Bel Abbès (2,71), Tiaret (2,19), Tissemsilt (2,01) et Oran (1,46). Sur tout le territoire algérien, il n’y a que deux wilayas qui n’ont pas notifié un décès lié au COVID-19 depuis le début de l’épidémie à la fin du mois de février dernier. Il s’agit des wilayas de Illizi et Saïda. Mais il convient de noter qu’en Algérie, les décès sont enregistrés officiellement dans la catégorie du COVID-19 lorsqu’ils sont notifiés à la suite d’un test de dépistage PCR+. Or, en l’indisponibilité de tests de dépistage dans plusieurs régions en Algérie faussent malheureusement les statistiques officielles et les rend caduques par rapport à la réalité sanitaire du pays.