Le Journal des femmes SANTÉSymptômes du coronavirus : les premiers, plus courants, hommes-femmes

"Le Journal des femmes"Article mis à jour le 08/07/20 11:48 SANTÉ Symptômes du coronavirus : les premiers, plus courants, hommes-femmesPrès d'un quart des infections par le SARS-CoV-2 restent asymptomatiques. Pour les autres, les symptômes du coronavirus peuvent être des diarrhées, maux de tête, problèmes de peau, pertes d'odorat... Pourquoi ? Quels sont les plus courants ? Inquiétants ? Les premiers ? Quand demander un test ? SOMMAIRE Symptômes les plus courants Symptômes homme-femme Rhume, état grippal Fièvre Mal de tête Symptômes dermatologiques Symptômes digestifs Mal de gorge Perte du goût et de l'odorat Difficultés à respirer Coronavirus ou allergie ? Formes asymptomatiques Durée des symptômes Que faire en cas de symptômes ? [Mise à jour le mercredi 8 juillet à 11h48] Si l'épidémie de coronavirus diminue en France, de nouveaux cas continuent d'apparaître avec des symptômes plus ou moins bénins. Certaines personnes présentent même un retour de leurs symptômes quelques semaines après avoir eu une infection bénigne au Covid-19. Dans une synthèse de plusieurs études publiée le 8 juillet, Santé Publique France, indique que près d'un quart des infections par le SARS-CoV-2 restent asymptomatiques et qu'environ 50 % des transmissions surviennent durant la phase pré-symptomatique du patient source. La période de contagiosité serait maximale de 2 à 3 jours avant, et jusqu'à 8 jours après le début de symptômes. Par ailleurs, des chercheurs d'INRAE, en collaboration avec l'Anses, ont démontré dans le contexte d'un modèle expérimental chez le hamster que le virus infecte d'autres cellules de la muqueuse nasale, mais pas les nerfs olfactifs, contrairement ce que l'on pensait jusqu'ici. Quels sont ces symptômes ? Diffèrent-ils chez l'homme et la femme ? Quelle est leur durée ? Quand demander un test de dépistage ? Réponses. Quels sont les symptômes les plus courants ? Dans une étude européenne publiée en avril 2020 par une cinquantaine de médecins ORL et chercheurs sur 1420 patients atteints d'une infection légère ou modérée au COVID-19, les symptômes les plus couramment observés sont : les céphalées (70,3 %), la perte de l'odorat (70,2 %), l'obstruction nasale (67,8 %), la toux (63,2 %), l'asthénie (63,3 %), les myalgies (62,5 %), la rhinorrhée (60,1 %), la dysfonction gustative (54,2 %), les maux de gorge (52,9 %). La fièvre a quant à elle été signalée par 45,4% des patients. Symptômes hommes-femmes et différences chez les jeunes Les auteurs de l'étude européenne confirme que la prévalence des symptômes varie selon l'âge et le sexe. Parmi leurs patients, 962 étaient des femmes (67,7%) et 459 des hommes (32,3%). • Les patients jeunes présentent plus souvent des troubles ORL (oreille, du nez et de la gorge). • Les patients âgés présentent souvent de la fièvre, de la fatigue et une perte d'appétit. • Les hommes souffrent plus fréquemment de toux et de fièvre. • La perte d'odorat, les maux de tête, l'obstruction nasale et la fatigue sont plus fréquents chez les femmes. Au début, un simple rhume ou un état grippal "Dans plus de 80% des cas, les signes (d'une infection par le coronavirus) sont mineurs. Ce sont des angines ou des rhinopharyngites" indiquait le Pr Karine Lacombe, cheffe de service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, lors d'un point de presse le 28 mars 2020. En effet, les premiers malades du coronavirus ont décrit les symptômes du rhume (nez qui coule, fatigue...) mais aussi un état grippal qui peut être "puissant" comme nous l'expliquait Olivier Sadou, infecté par le coronavirus, au mois de mars. Des courbatures et une sensation d'abattement général font aussi partie des symptômes de l'infection. Certains malades testés positifs au Covid-19 n'ont pas de fièvre. Avec ou sans fièvre Parmi les premiers signes du coronavirus qui ont été évoqués : la fièvre. La fièvre est effectivement une réponse de l'organisme qui se bat contre une infection. Elle est présente chez certains malades du Covid-19, sans être forcément très élevée. Dans un rapport de l'OMS publié en février, relayant une étude sur 55 924 malades chinois testés positifs au coronavirus, la fièvre était présente chez 88% des sondés. Alors que dans l'étude européenne menée sur des formes légères à modérées de Covid-19, elle ne concerne que 45% des sujets. Elle peut se situer autour de 37,5-38° par exemple. Elle peut aussi être absente ce qui ne veut pas dire qu'une infection par le coronavirus est exclue. Certains malades testés positifs au Covid-19 n'ont pas de fièvre. Comment prendre sa température : sous le bras, en frontal, rectal ? Sous le bras, avec un thermomètre digital, frontal, rectal... Comment bien prendre la température du corps pour savoir s'il y a de la fièvre ? Quelles sont les températures normales ou pas ? Quelle est l'efficacité de chaque méthode ? Combien rajouter de degrés ? Conseils. Des maux de tête parfois intenses Le virus Sars-CoV-2 est souvent associé à des maux de tête. Dans les formes plus sévères, ces maux de tête peuvent être très intenses. Dans l'étude chinoise citée plus haut, 14% des malades avaient mal à la tête. Olivier Sadou nous avait rapporté des maux de tête "violents" comme rarement il avait eu. Des symptômes dermatologiques, plusieurs jours après le début de l'infection Urticaire, engelures... Les atteintes dermatologiques sont des manifestations décrites en avril chez des malades du coronavirus. Les dermatologues ont tout d'abord été alertés par quelques cas de taches rouges (érythème) sur le visage de patients infectés par le Covid-19. Dans un communiqué du 6 avril, le Syndicat national des dermatologues-vénérologues (SNDV) rapporte que plus de 400 dermatologues ont constaté des lésions cutanées chez ces patients."Il s'agit d'acrosyndromes (aspect de pseudo-engelures des extrémités), apparition subite de rougeurs persistantes parfois douloureuses, et des lésions d'urticaire passagères" précisent-ils. Le 8 avril, la Société française de dermatologie (SFD) précise que ces symptômes "surviennent plutôt tard dans l'infection, pouvant ainsi suggérer un mécanisme d'origine immunologique". Cette autorité estime qu'il faut davantage de preuve "pour affirmer qu'il s'agit d'un signe précoce du Covid-19 devant conduire à suspecter fortement le diagnostic (comme peut l'être l'anosmie) et conduire à l'isolement du patient". Que faire ? Les patients qui ont des problèmes cutanés de ce type doivent consulter un dermatologue afin de s'assurer que celles-ci sont associées à un syndrome Covid-19 positif. "Il faut être attentif à ces signes cutanés et rechercher dans le contexte, d'autres signes cliniques, mais il faut aussi rester prudent, car toute engelure n'est pas obligatoirement un signe de Covid, les engelures étant quand même une dermatose assez fréquente. rappelle la SFD. Les précisions du docteur Pierrick Hordé : Chargement de votre vidéo "Santé médecine : Les autres symptômes du coronavirus" Des symptômes digestifs : diarrhée, vomissements... Des troubles digestifs (diarrhées, vomissements...) peuvent survenir en cas de contamination par le coronavirus. Une étude américaine publiée en mars sur des patients atteints du coronavirus en Chine montre que sur 107 hommes et 97 femmes âgés en moyenne de 54,9 ans, près de la moitié (48,5%) s'est rendue à l'hôpital pour des troubles digestifs tels que de la diarrhée (29,3%), des vomissements (8%) ou des douleurs abdominales (4%). Ces symptômes étaient plus prédominants quand les sujets présentaient une forme grave de l'infection. Parmi les sujets atteints de troubles digestifs, sept n'avaient aucun signe d'atteinte respiratoire. En France, la Direction générale de la Santé indiquait le 22 mars que "des formes avec symptomatologie digestive (notamment diarrhée), état confusionnel, initialement non fébriles sont souvent au premier plan chez les personnes âgées". Parmi les hypothèses envisagées par les chercheurs : le SARS-CoV-2 infecterait les cellules dotées à leur surface d'un récepteur appelé "ACE2". Ce récepteur est présent dans les cellules du système respiratoire mais aussi dans celles du tube digestif. Voilà pourquoi le nouveau coronavirus pourrait modifier le transit. Il pourrait aussi provoquer des atteintes au niveau du foie et perturber le microbiote intestinal. Un mal de gorge, comme une angine Une infection à coronavirus peut entraîner un mal de gorge. Comme le rappelait (plus haut) le Pr Lacombe, parmi ses signes, des malades rapportent des angines. "Les femmes étaient nettement plus atteintes par cette anosmie". La perte du goût et de l'odorat surtout chez les jeunes C'était un symptôme inattendu. Plusieurs ORL et infectiologues français ont constaté la survenue de perte brutale de l'odorat (appelée aussi "anosmie") souvent associée à une perte du goût (agueusie) mais sans obstruction nasale, chez des patients suspects ou confirmés COVID-19. Souvent chez des malades"plutôt jeunes" et ayant des formes "peu sévères" de la maladie, rapportait le Pr Jérôme Salomon, Directeur général de la santé dans un point de situation de l'épidémie fin mars. Ce qu'a confirmé une étude européenne publiée en mai 2020. "Les patients jeunes présentent plus souvent des troubles ORL (oreille, du nez et de la gorge)" rapportent les auteurs. Et de constater aussi que "les femmes étaient nettement plus atteintes par cette anosmie". Pour eux, la perte d'odorat était un symptôme clé chez les patients atteints de Covid-19 légère à modérée. Elle n'était pas associée ni à une obstruction nasale, ni à une rhinorrhée (nez qui coule) parmi leurs sujets. Pourquoi une perte de l'odorat ? "Le coronavirus s'attaque aux cellules du système nerveux central, c'est comme ça qu'il va perturber le goût et l'odorat du malade", expliquait le Pr Karine Lacombe le 28 mars. Plusieurs études ont émis l'hypothèse que le virus infectait les nerfs olfactifs dans le nez. Mais des chercheurs d'INRAE, en collaboration avec l'Anses, ont démontré, chez le hamster, que le virus infecte d'autres cellules de la muqueuse nasale, mais pas les nerfs olfactifs. "Le SARS-CoV-2 entre dans les cellules par un récepteur spécifique, appelé ACE2. Les neurones olfactifs présents dans le nez sont entourés de cellules de soutien dites sustentaculaires qui ont ce récepteur spécifique ACE2", expliquent ces chercheurs dans un communiqué du 8 juillet. Leurs travaux ont montré que le SARS-CoV-2 infecte massivement ces cellules sustentaculaires mais pas les neurones olfactifs. Ils ont constaté qu'en plus de l'infection des cellules de soutien, il y avait une desquamation de la muqueuse nasale, ce qui pourrait expliquer la perte d'odorat. En effet, la desquamation de la muqueuse nasale entraîne une perte des neurones olfactifs responsables de la détection des odeurs. Si le même mécanisme que chez le hamster infecté se déroule chez l'Homme, il pourrait être à l'origine de l'anosmie observée. Combien de temps ça dure ? Dans leurs expériences, les chercheurs ont observé une récupération de 50% de la structure initiale de la muqueuse nasale, 14 jours après le début de l'infection. Ils soulignent que la muqueuse nasale est capable de se régénérer tout au long de la vie grâce à des cellules pluripotentes. Que faire ? Consulter un médecin traitant ou ORL si le trouble persiste et ne pas s'auto-médiquer. Le Syndicat national des médecins spécialistes en ORL et chirurgie cervico-faciale (SNORL) recommandait par ailleurs aux médecins, lors du pic épidémique de ne pas prescrire de corticoïdes par voie générale ou locale devant tout tableau clinique comportant une anosmie ou une dysgueusie aiguës. "Dans l'état actuel des connaissances, on ne sait pas si les lavages de nez sont à risque de dissémination virale le long des voies aériennes. Il est donc recommandé de ne pas en prescrire, ce d'autant que ces anosmies ne sont pas habituellement accompagnées d'une obstruction nasale invalidante" ajoutaient ces experts. Coronavirus et cerveau : les atteintes neurologiques à l'étude Troubles de la vigilance, confusion, perte de repère, agitation, perte du goût, de l'odorat... Petit à petit, les recherches révèlent que la maladie Covid-19 se manifeste sous des formes neurologiques atypiques. Quelles sont les atteintes possibles au niveau du cerveau ? Est-ce réversible ? Le point sur les connaissances à date. Dyspnée et détresse respiratoire : les signes plus graves Si tous les symptômes évoqués ci-dessus restent relativement bénins, une dyspnée voire une détresse respiratoire sont les premiers signes graves d'une infection Covid-19. Et ils touchent "environ une personne sur six contractant la maladie", indique l'OMS. La dyspnée correspond à des difficultés respiratoires. Concrètement "ce sont des signes de pneumonie donc d'infection du poumon. C'est globalement un taux d'oxygène qui va baisser et un syndrome infectieux qui va augmenter, de la fièvre qui augmente, des difficultés respiratoires, on cherche de l'air, on s'étouffe un peu de l'intérieur, la fréquence respiratoire augmente, les ongles sont un peu bleutés" décrit le Dr Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'Hôtel-Dieu. On parle alors de SDRA ou Syndrome de Détresse Respiratoire Aigue. C'est une urgence vitale. → Ressentir un essoufflement dans des activités simples chez soi est un signe qui doit alerter", a rappelé le Pr Jérôme Salomon le 27 mars. Il ne faut pas attendre que cela empire. Ce symptôme nécessite une téléconsultation ou un appel au 15. Coronavirus ou allergie ? Le printemps est là et avec lui les pollens de platanes, de bouleaux et de chêne, à l'origine de nombreuses allergies. Les personnes allergiques ont une sensibilité accrue aux infections virales respiratoires, ce qui en font des patients plus fragiles. Par ailleurs, certains symptômes du coronavirus comme la toux, le nez qui coule ou la fatigue peuvent faire penser à une allergie au pollen. Comment faire la différence ? Quelles recommandations ? Coronavirus, allergie, asthme : quelles précautions ? En pleine période d'allergies aux pollens et d'épidémie de coronavirus, beaucoup de questions se posent : comment différencier un rhume des foins du Covid-19 ? Faut-il continuer ses traitements ? Quels conseils pour les asthmatiques ? quel niveau d'alerte aux pollens en ce moment ? Un quart des infections par le SARS-CoV-2 restent asymptomatiques. Un virus asymptomatique chez beaucoup de malades Les autorités et scientifiques le disent depuis le début de l'épidémie, le coronavirus peut avoir infecté une personne sans entraîner de symptômes. La personne est dite "asymptomatique" mais est quand même contagieuse. Dans une synthèse de plusieurs études publiée le 8 juillet, Santé Publique France confirme que près d'un quart des infections par le SARS-CoV-2 restent asymptomatiques et qu'environ 50 % des transmissions surviennent durant la phase pré-symptomatique du patient source. La période de contagiosité serait maximale de 2 à 3 jours avant, et jusqu'à 8 jours après le début de symptômes. Porteur sain du coronavirus : est-on contagieux, combien de temps ? Un quart des personnes infectées au coronavirus ne présenteraient pas de symptômes, pour autant elles restent contagieuses. On les appelle des porteurs sains. Selon une étude chinoise, 67% seraient des femmes. Pourquoi ne développe-t-on pas tous des symptômes ? Pendant combien de temps est-on contagieux ? Quelle est la durée des symptômes ? Se remettre d'une infection au coronavirus est assez long. Des malades ont rapporté une fatigue prolongée et une perte de goût et de l'odorat pouvant s'étaler sur 8 à 10 jours. D'après l'étude européenne la durée moyenne des symptômes est de 11 +/- 5 jours. Durant cette quinzaine de jours, de nouveaux symptômes peuvent apparaître quand d'autres partent, comme nous l'expliquait Olivier Sadou "les symptômes changent et arrivent différemment". La guérison est spontanée "sauf quand il y a une forme grave et qu'on se retrouve en réanimation". Symptômes du coronavirus qui reviennent : le syndrome post-Covid Retour de la fatigue, essoufflement, maux de tête… Quelques semaines après avoir eu une forme bénigne du Covid-19, des patients se plaignent d'une résurgence de leur symptômes. Surtout des femmes. Découverte du "Syndrome post-Covid" avec le Dr Nicolas Barizien, Chef du service de médecine physique et réadaptation à l'hôpital Foch de Suresnes. Que faire en cas de symptômes ? Depuis le 11 mai, toutes personnes qui pensent présenter des symptômes du Covid-19 peut se voir prescrire un test de dépistage par son médecin. Il s'agira d'un test virologique par PCR, uniquement réalisable sur ordonnance. En cas de symptômes du Covid-19, il faut rester à domicile et éviter les contacts. Test coronavirus : sérologique, dans le nez, en pharmacie, quel prix ? Il existe plusieurs tests de dépistage du coronavirus : des tests virologiques par PCR (dans le nez), sérologiques avec recherche d'anticorps dans le sang et bientôt salivaires. Depuis le 11 juillet, des tests rapides dits TROD peuvent se faire en pharmacie. Pour qui ? Dans quel cas ? A quel prix ? Faut-il une ordonnance ?