"L'EXPRESSION" Wahida BAHRI 16-07-2020 Démolition de 37 bâtisses à Annaba L’APC prend ses responsabilités"Profitant de la situation sanitaire et de la préoccupation des pouvoirs locaux par la pandémie de Covid-19, des citoyens indélicats se sont adonnés aux constructions illicites. Ces dernières ont été implantées sur des terres en front de mer, défigurant d'une manière criminelle le littoral annabi. Au total ce sont pas moins de 37 bâtisses qui ont été construites en catimini, dans la zone Ouest du relief maritime. On dénombre respectivement 14 constructions illicites à La Caroube, 20 à Toche (Réfès Zahouane) et trois au Belvédère. Cette poussée des constructions illicites, ne pouvait être passée sous silence, puisque le président de l'APC de Annaba, n'y est pas allé avec le dos de la cuillère, pour appliquer les lois de la République. En déplacement dans l'après -midi d'hier, accompagné de plusieurs d'éléments de services, dont la police de l'urbanisme, Tahar Merabeti, P/APC de la commune de Annaba, a aussitôt fait procéder à la démolition de ces 37 habitations précaires. Celles-ci, convient-il de le souligner, sont l'objet de transactions financières, moyennant de fortes sommes d'argent, car cette zone Ouest du littoral annabi, a toujours été prisée par la mafia du foncier. La meilleure manière de brader le foncier c'est la construction illicite. De nombreuses habitations précaires, construites dans cette zone dans l'opacité, ont été vendues, puis transformées en grandes villas. Ces dernières, appartenant à de richissimes personnalités, la plupart venues d'en dehors de la wilaya de Annaba. Des pratiques mafieuses sont, depuis belle lurette, légion à Annaba. Cette wilaya dont les monts littoraux ont été défigurés par le béton, depuis La Caroube jusqu'à Aïn Achir, villas et hôtels entre autres, avancent à grand pas sur la corniche de la wilaya. Un aspect anarchique ternissant, à plus d'un égard, le design et l'image de la wilaya de Annaba. Celle-ci, wilaya dont le titre de ville touristique par excellence n'a plus de sens. Ainsi, soucieux de la renommée de la wilaya, le maire de Annaba, ne lésine pas sur les bonnes décisions. Celles-ci visent à lutter implacablement contre toute atteinte au décor de la ville, encore plus sa bidonvilisation.