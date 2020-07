"E R" 15 Juil 2020 Annaba Santé Le wali s’enquiert de la situation de l’Hôpital Errazi:Le wali d’Annaba M. Berrimi Djamel Eddine, accompagné du Président de l’APW M. Beddiar et du DSP (directeur de la santé, de la population et de la réforme hospitalière) M. Damèche, s’est rendu hier à l’hôpital Errazi, où il s’est entretenu avec l’équipe médicale avant de passer aux différents pavillons et salles d’hospitalisations qui reçoivent des malades mentaux. L’équipe médicale composée de psychiatres, de psychologues et du personnel paramédical lui a fait part de la disponibilité de tout l’équipement nécessaire à la pratique de leur mission. Tout comme ils disposent des facilitations et entretiennent de bonnes relations avec les malades et leur administration. Il fut un temps où cet hôpital s’appelait « asile d’aliénés » et se trouvait sur les hauteurs de l’actuel hôpital Ibn Sina. Les gens de passage par la rue qui longe ces édifices avaient mal au cœur en voyant les malades mentaux agrippés à un grillage et quémander un morceau de pain ou à boire. Ils étaient parqués tels des animaux en ces lieux. Heureusement ces temps sont révolus depuis l’indépendance et surtout depuis la mise en service de l’hôpital Errazi qui se trouve en un endroit très aéré sur les premiers contreforts du massif de l’Edough à El Fakharine à proximité du téléphérique. A C