"L'EXPRESSION" | 16-07-2020 Le Real Madrid remporte le Championnat d'Espagne pour la 34e fois:Campeones ! Le Real Madrid a été sacré champion d’Espagne, ce jeudi soir grâce à sa difficile victoire sur Villareal (2-1) lors de la 37e journée de Liga. C’est le 34e titre domestique remporté par le club merengue, un record absolu en Espagne, loin devant le FC Barcelone (26 titres) et l’Atlético de Madrid (10 titres). Les partenaires de Karim Benzema, auteur de ses vingtième et vingt-et-unième buts de la saison en Liga ce jeudi soir, n’avaient plus remporté le championnat depuis 2017.