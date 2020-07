"E R"16 Juil 2020 Annaba" TLS contact Annaba Les demandes de visas suspendues:La France a proposé, avant-hier, aux pays de l’Union Européenne, lors de la réunion des diplomates d’exclure l’Algérie de la liste des «pays sûrs», en raison de la recrudescence du COVID-19, et promis d’adopter des «mesures nationales pour exclure l’Algérie» de la liste des pays autorisés à entrer en France. Et les premières mesures ont été mises en application. A cet effet, le Consulat Général de France à Annaba a instruit son prestataire de service TLScontact, de stopper la réception des demandes de visa jusqu’à nouvel ordre. De son côté, TLScontact Annaba a annoncé, hier, la suspension de la réception des demandeurs de visas pour la France jusqu’à nouvel ordre», dans un communiqué publié sur sa page Facebook. «En raison de la crise liée au Covid-19, nous informons notre aimable clientèle que sur instruction du Consulat Général de France à Annaba et Constantine, le centre TLScontact d’Annaba suspendra la réception des demandeurs de visas pour la France jusqu’à nouvel ordre», indique le communiqué. Par ailleurs, TLScontact avertit les demandeurs de visas que «le centre sera donc complètement fermé dès demain jeudi 16 juillet ». «Nous mettons à la disposition des demandeurs n’ayant pas pu récupérer leurs passeports le service d’expédition par courrier express EMS », explique le prestataire qui invite les demandeurs de visas à suivre certaines étapes, à savoir : vérifier sur le compte TLScontact la disponibilité du passeport dans l’un des centres du prestataire. Le demandeur doit se présenter à l’un des bureaux d’Algérie poste pour le paiement de la prestation en effectuant un versement de 1,200 dinars sur le numéro de compte CCP de TLScontact : 007 999 990 021 004 139 56. Enfin, le demandeur doit envoyer la preuve du versement effectué à l’adresse e-mail suivante : «contact.courrier@tlscontact.com» en précisant le numéro de référence de sa demande de visa, son nom et prénom. K N