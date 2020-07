Dirty Dancing : une suite avec Jennifer Grey en préparation ? :Mégane Bellée, publié le 15 juillet Alerte aux fans de "Dirty Dancing", Jennifer Grey plancherait sur une suite, comme l'a révélé le magazine américain Variety, mardi 14 juillet 2020. En 1987, le public se déhanchait sur (I've Had) The Time of My Life, titre phare du film à succès "Dirty Dancing". Trente-trois ans plus tard, nombreux sont encore ceux à tenter le fameux porté de Patrick Swayze et Jennifer Grey ! Selon Variety, une suite se prépare sous l'impulsion de Bébé. La star du long-métrage des années 1980 collabore avec la société de production Lionsgate sur un film de danse, sans titre pour le moment, dans lequel elle incarnera la vedette et sera également à la production exécutive. Bande-annonce : Dirty Dancing - VOpar PremiereFR  Un hommage à Patrick Swayze ? Si pour l'heure le studio refuse de dévoiler si le projet, qui prendra place dans les années 1990, sera une suite de "Dirty Dancing", une piste pourrait éclairer cette annonce. Lionsgate, qui détient les droits du film, a déjà sorti en 2004 le film "Dirty Dancing : Havana Nights". Il est ainsi probable que le studio se lance dans la suite du long-métrage qui a rapporté 217 millions de dollars au box-office mondial, bien que Jennifer Grey ait refusé un rôle dans le remake. À ce jour, il est annoncé que le réalisateur Jonathan Levine et la productrice Gillian Bohrer collaborent sur le projet avec un scénario de Mikki Daughtry et Tobias Iaconis ("Five Feet Apart"). Si cette suite se confirme, Johnny (Patrick Swayze) ne sera malheureusement pas de la partie, décédé en 2009 des suites d'un cancer du pancréas. Bien que les acteurs ne s'entendaient pas lors du tournage du film original, Jennifer Grey proposera-t-elle cette suite comme un hommage ? Affaire à suivre (de très près).